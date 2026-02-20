Триумф за Нидерландия в мъжката щафета на 5000 м в шорттрека

Нидерландия затвърди статута си на водеща сила в шорттрека, след като триумфира в мъжката щафета на 5000 метра на Зимните олимпийски игри. След силните изяви в индивидуалните дисциплини „лалетата“ подпечатаха доминацията си и в отборната надпревара.

Квартетът в състав Меле ван'т Ваут, Йенс ван'т Ваут, Фрисо Емонс и Теун Бур финишира с време 6:51.847 минути и остави съперниците зад гърба си в решителните обиколки.

Сребърните отличия заслужи тимът на Република Корея с 6:52.239 минути, а домакините от Италия зарадваха публиката с бронз след 6:52.335. За италианците това трето място донесе известно удовлетворение след неубедителните резултати в индивидуалните стартове.

За Нидерландия това бе пети златен медал в шорттрека от Игрите в Италия. Отборът бе вдъхновен от Йенс ван’т Ваут, който вече има и две индивидуални олимпийски титли.

Защитаващият титлата си състав на Канада този път остана извън подиума и завърши на четвърта позиция.