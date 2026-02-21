САЩ на финал срещу Канада след категорична победа

Националният отбор на САЩ ще се изправи срещу Канада във финала на олимпийския турнир по хокей на лед за мъже в Милано. Американците достигнаха до последната среща след убедителна победа с 6:2 над Словакия във втория полуфинал.



В първата третина точни изстрели реализираха Дилан Ларкин и Тейдж Томпсън, а във втората два бързи гола добавиха Джак Хюз и Джак Айхел, след което Хюз вкара още веднъж преди края на периода за 5:0. В третата част Брейди Ткачък възстанови преднината от пет гола, а Павол Регенда намали за Словакия, оформяйки крайното 6:2.

Канада се класира след драматичен успех с 3:2 над действащия олимпийски шампион Финландия, решен с гол в последните минути на редовното време.

За САЩ това ще бъде 11-и финал на Олимпийски игри и първи от 2010 г., когато загубиха от Канада във Ванкувър. Тимът има две титли – от 1960 и 1980 г. Словакия ще се бори за втори пореден бронз след медала от Пекин 2022.

Финалният мач между САЩ и Канада е в неделя от 15:10 българско време, а ден по-рано от 21:40 е двубоят за третото място между Словакия и Финландия.