Корейки взеха злато и сребро на 1500 м по шорттрек при дамите

Ким Джил-ли донесе злато за Република Корея в дисциплината 1500 метра при жените в шорттрека на Зимни олимпийски игри 2026. Тя пресече финалната линия за 2:32.076 минути и изпревари конкуренцията в оспорвана надпревара.

Сребърният медал също остана за Корея, след като Чой Мин-Цон завърши с време 2:32.450. Бронзът бе за американката Корин Стодърд с 2:32.578.

Италианската легенда Ариана Фонтана, която преследваше рекорден 15-и олимпийски медал в кариерата си, остана пета във финала.

Състезанието бе белязано и от сериозен инцидент в четвъртфиналите. Полякинята Камила Селие получи порезна рана под окото, след като при падане се стигна до неволен контакт с кънката на американката Кристен Сантос-Гризуолд. Надпреварата беше незабавно прекъсната, а Селие получи медицинска помощ на леда, прикрита от погледите на публиката с бял чаршаф.

Тя бе изнесена на носилка, като успя да вдигне палец в знак, че е в съзнание.