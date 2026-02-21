БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Корейки взеха злато и сребро на 1500 м по шорттрек при дамите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Бронзът бе за американка.

Шорттрек Корея
Снимка: БТА
Слушай новината

Ким Джил-ли донесе злато за Република Корея в дисциплината 1500 метра при жените в шорттрека на Зимни олимпийски игри 2026. Тя пресече финалната линия за 2:32.076 минути и изпревари конкуренцията в оспорвана надпревара.

Сребърният медал също остана за Корея, след като Чой Мин-Цон завърши с време 2:32.450. Бронзът бе за американката Корин Стодърд с 2:32.578.

Италианската легенда Ариана Фонтана, която преследваше рекорден 15-и олимпийски медал в кариерата си, остана пета във финала.

Състезанието бе белязано и от сериозен инцидент в четвъртфиналите. Полякинята Камила Селие получи порезна рана под окото, след като при падане се стигна до неволен контакт с кънката на американката Кристен Сантос-Гризуолд. Надпреварата беше незабавно прекъсната, а Селие получи медицинска помощ на леда, прикрита от погледите на публиката с бял чаршаф.

Тя бе изнесена на носилка, като успя да вдигне палец в знак, че е в съзнание.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
6
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Milano Cortina 2026

Норвегия остава лидер по спечелени медали в Милано/Кортина
Норвегия остава лидер по спечелени медали в Милано/Кортина
Триумф за Нидерландия в мъжката щафета на 5000 м в шорттрека Триумф за Нидерландия в мъжката щафета на 5000 м в шорттрека
Чете се за: 01:20 мин.
"Арена ди Верона" и финалният акорд на Игрите - мост между славната история и настоящето, и бъдещето на олимпийското движение "Арена ди Верона" и финалният акорд на Игрите - мост между славната история и настоящето, и бъдещето на олимпийското движение
Чете се за: 04:22 мин.
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, САЩ - Словакия (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, САЩ - Словакия (ГАЛЕРИЯ)
Йоханес Клаебо се изправя срещу историята - гледайте маратонското ски-бягане на 50 км в събота по БНТ 3 Йоханес Клаебо се изправя срещу историята - гледайте маратонското ски-бягане на 50 км в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Чете се за: 03:25 мин.
Криминално
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ