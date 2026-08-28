Норвежец спечели седмия етап на Вуелтата в емоционален ден за страната му

Андреас Лекнесунд записа първата си етапна победа във Вуелтата, след като триумфира в седмия етап на испанската колоездачна обиколка. Норвежецът от Uno-X Mobility атакува сам 7,5 километра преди финала и успя да задържи преднината си до върха на Арамон Валделинарес.

Лекнесунд преодоля 149,8-километровото трасе от Вал д'Алба и стигна до успеха при дебюта си в състезанието. Втори, на 34 секунди, завърши неговият сънародник и съотборник Тобиас Йоханесен, а трети остана белгиецът Ваут ван Аерт с изоставане от 47 секунди.

Победата дойде в тежък за Норвегия ден, белязан от кончината на крал Харалд. „Това беше специален ден за отбора, а също и за цяла Норвегия“, заяви Лекнесунд след финала.

Лидерът в генералното класиране Тадей Погачар отново демонстрира силна форма в заключителните километри и увеличи аванса си. Словенецът води с 3:50 минути пред Енрик Мас, докато Примож Роглич е трети на 4:50.

В събота предстои осмият етап – 171 километра от Пусол до Шерако.