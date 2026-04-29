Нощен влак от София за Варна през Карлово ще се движи през летния сезон

БДЖ въвежда допълнителен нощен влак по направлението София – Карлово – Казанлък – Сливен – Варна и обратно за предстоящия летен сезон. Новата услуга цели да осигури повече възможности за пътуване от и до Черноморието по Подбалканската железопътна линия.

Композицията ще бъде съставена от седящи и спални вагони, като към нея ще бъде включен и директен спален вагон за и от гара Добрич.

От 30 април бързият влак №3637 ще тръгва от Централна гара София в 23.30 ч. и ще пристига във Варна в 7.25 ч. Спалният вагон за Добрич ще достига крайната си дестинация в 8.41 ч., след прикачване на гара Повеляново към друг влак.

В обратна посока първият курс на влак №3636 ще бъде на 1 май. Той ще заминава от Варна в 21.40 ч., а директният вагон от Добрич ще тръгва в 20.35 ч. Композицията ще пристига в София в 6.07 ч.

Билети могат да се закупят от гарите, железопътните бюра или онлайн. При двупосочни билети пътниците получават отстъпка между 10% и 20% в зависимост от офертите на превозвача.