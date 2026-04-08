начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Нова интерактивна карта дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти

от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
нова интерактивна карта дава публичен достъп детайлна информация пътните ремонти
Снимка: БТА/архив
Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов представи нова интерактивна карта, достъпна на адрес roads.mrrb.bg, която за първи път дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти в България. Целта е пълна прозрачност относно това как се харчат бюджетните средства в Агенция "Пътна инфраструктура", посочи министърът.

Системата позволява на гражданите да проследяват договорите за текущ ремонт и поддръжка. Чрез картата може да се види кой е изпълнителят на дадена отсечка, каква е стойността на договора и какъв е статусът на ремонтните дейности. Гражданите могат да проверяват дали даден път е още в гаранция, обясни инж. Йордан Терзиев, политически съветник на министъра.

Цялата информация е структурирана и достъпна за изтегляне, което позволява на анализатори и граждани да извършват независим контрол, допълни той и посочи, че това е първата стъпка от по-голямата идея - създаването на електронно досие на една пътна отсечка.

Снимка: БТА

Към момента на представянето на картата общата стойност на възлаганията за текущ ремонт и поддръжка в страната възлиза на 1,407 млрд. евро, уточни Терзиев. Тази сума обхваща всички активни, планирани и вече завършени задания по действащите рамкови договори с пътноподдържащите фирми. На картата може да се види разпределението на тези средства по конкретни области, пътища и отделни отсечки.

Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Български принос за мисиите до Луната

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Какви са прогнозите за движението на цените на горивата?
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
