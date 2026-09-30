Нова толсистема в Румъния: Без такса за преминаване през моста Гюргево-Русе

От утре Румъния въвежда нова толсистема и премахва таксите за преминаване по ключови мостове над река Дунав, включително при Гюргево-Русе. Транспортното министерство на северната ни съседка обяви, че очаква мярката да сложи край на опашките от превозни средства на граничния пункт. В обратна посока обаче от България към Румъния плащането засега остава. Защо преминаването по едно и също съоръжение ще струва вече различно, къде отиват събраните средства и има ли шанс и при нас да отпадне такса мост?

Въпреки че, мостът при Гюргево–Русе е един, правилата от двете страни на Дунав вече ще са различни. Досега преминаването по съоръжението от румънска страна струваше 15 леи на автомобил. От октомври вече ще е безплатно. В обратната посока обаче сметката от две евро остава.

Боян Божинов: „Ако таксата отиваше за ремонт на моста, да. Но тя влиза в общия кюп, в бюджета. Така че, бих казал само хубава работа, ама българска.“

За да мине по моста с цистерната си Георги Грудев от Видин плаща по 36 евро в двете посоки. Казва, че времето, което ще спести при облекчение на граничния трафик ще е безценно за бизнеса.

Георги Грудев: „Защото всяко спиране отнема, може би, около 7-8 минути. Случвало ми се е докато беше ремонта съм чакал и по два часа.“

Българо-румънската асоциация Данубиус още от 2003 година настоява такса мост напълно да отпадне, за да се подобри икономическото и трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Лили Ганчева, директор на Еврорегион „Данубиус“: „Докато не видя да дойде 1 октомври и наистина ще повярвам на 100%. В края на краищата делим една река. Трябва да ни обединява.“

Само миналата година през Дунав мост са преминали над милион 630 хиляди превозни средства, но събраните средства постъпват в системата за финансиране на републиканската пътна инфраструктура.

Лили Ганчева, директор на Еврорегион „Данубиус“: „Мостът да, той е държавна собственост, да, и пътищата са на Национална агенция пътища, но кой ги поддържа? Ние, гражданите негодуваме като видим някоя дупка, но не се жалваме в София.“

От години местната администрация настоява за промяна и поне част от приходите от такса мост да остават в общинската хазна.