Новият български парламент - какъв е профилът на депутатите?

42-ма са юристите и адвокатите в 52-рото Народно събрание - 42-ма. С един по-малко са икономистите и финансистите. 33-ма са преподаватели и университетски преподаватели, а инженерите, архитектите и технически специалисти са 24-ма. Сред новите законотворци ще има и 12 журналисти, а представителите на спорта и културата са 8.

Жените в новия парламент са една четвърт от всички - само 57. Каква е квотата им по партии - дамите от "Прогресивна България" са 26 на сто, от ГЕРБ-СДС са 23%. В ДБ дамите са 29%, а в ПП - 13%. Жените в ДПС са 24 на сто, а в редиците на Възраждане - 8 процента. Средно в страните от ЕС жените в националните парламенти: 33.6%.