БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 00:52 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият областен управител на Монтана Иван Каменов встъпи в длъжност

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Новият областен управител на Монтана Иван Каменов встъпи в длъжност
Снимка: БТА
Слушай новината

Новият областен управител на Монтана Иван Каменов встъпи в длъжност. Той получи малка пластика на Дон Кихот, която от години традиционно се предава на новия областен управител от предходния.

Досегашният областен управител Михаил Иванов очерта основните проблеми в региона, сред които ремонтът на стената на язовир „Огоста“, ВиК мрежата, помпената станция на с. Добри дол и пътната инфраструктура. Всичко това е описано в доклад, който предава на новия си колега.

Иван Каменов заяви, че поема поста с осъзната отговорност. Той посочи, че има ясна визия за региона и сред основните приоритети, върху които ще се работи, са транспортната свързаност в областта, инфраструктурата, подкрепата за местния бизнес и привличането на инвестиции. Трябва да се дадат повече възможности на младите хора да се развиват и да остават в областта, а не да я напускат, каза Каменов.

Иван Каменов е на 55 години. Той е икономист, работил в Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите, както и в застрахователната сфера.

През следващата седмица за заместник областен управител ще бъде назначена Зорница Михайлова. Тя поема поста от Ивайло Антонов. Михайлова е счетоводител и има счетоводна къща.

#Иван Каменов #областен управител на Монтана #Областна администрация – Монтана

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
3
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
“Opening this show is an incredible opportunity”: Starting first in the running order, DARA will launch tonight’s semi-final of Eurovision with the song 'Bangaranga'
6
“Opening this show is an incredible opportunity”:...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Регионални

Нова линия №13 ще свързва „Захарна фабрика“ директно с метростанция „Витоша“
Нова линия №13 ще свързва „Захарна фабрика“ директно с метростанция „Витоша“
Загина жената, блъсната от автомобил в Кресна Загина жената, блъсната от автомобил в Кресна
Чете се за: 00:30 мин.
Какви са цените по Южното Черноморие на старта на сезона? Какви са цените по Южното Черноморие на старта на сезона?
Чете се за: 03:40 мин.
Автомобил блъсна жена, пресичала път Е-79 в Кресна Автомобил блъсна жена, пресичала път Е-79 в Кресна
Чете се за: 00:25 мин.
Недостиг на чартъри и кадрова криза: Какъв сезон очакват варненските хотелиери? Недостиг на чартъри и кадрова криза: Какъв сезон очакват варненските хотелиери?
Чете се за: 03:17 мин.
Шест нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната Шест нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има обгазени хора, включително и журналисти
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има...
Чете се за: 00:52 мин.
Балкани
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1 Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите DARA в топ 10 на евентуалните победители в "Евровизия" според букмейкърите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Загина жената, блъсната от автомобил в Кресна Загина жената, блъсната от автомобил в Кресна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на Серес, на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тръмп: Китай няма да предоставя военно оборудване на Иран
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха международен канал за контрабанда на цигари
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ