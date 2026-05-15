Новият областен управител на Монтана Иван Каменов встъпи в длъжност. Той получи малка пластика на Дон Кихот, която от години традиционно се предава на новия областен управител от предходния.

Досегашният областен управител Михаил Иванов очерта основните проблеми в региона, сред които ремонтът на стената на язовир „Огоста“, ВиК мрежата, помпената станция на с. Добри дол и пътната инфраструктура. Всичко това е описано в доклад, който предава на новия си колега.

Иван Каменов заяви, че поема поста с осъзната отговорност. Той посочи, че има ясна визия за региона и сред основните приоритети, върху които ще се работи, са транспортната свързаност в областта, инфраструктурата, подкрепата за местния бизнес и привличането на инвестиции. Трябва да се дадат повече възможности на младите хора да се развиват и да остават в областта, а не да я напускат, каза Каменов.

Иван Каменов е на 55 години. Той е икономист, работил в Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите, както и в застрахователната сфера.

През следващата седмица за заместник областен управител ще бъде назначена Зорница Михайлова. Тя поема поста от Ивайло Антонов. Михайлова е счетоводител и има счетоводна къща.