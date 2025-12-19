НС обсъжда Споразумението за принос между България и ЕИБ към Фонд "ЕС за Украйна"

Малко след началото на днешното пленарно заседание депутатите излязоха в кратка почивка заради вълнението им в зала. Причината - изказване от трибуната на лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов, свързано с помощта за Украйна.

Като първа точка в дневния ред днес е включен законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Фонд "ЕС за Украйна".

Кой упълномощи падналото правителство да направи този ход, попита Костадинов и отбеляза, че като български народни представители трябва да отстояват националния ни интерес. Той заяви, че от партията ще внесат проект на решение за отмяна на това решение.

Българската държава ще подари между 1 милиард и 1,2 млрд. лева на Украйна, каза още лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Заради размяна на реплики между него и Манол Пейков (ПП-ДБ) беше дадена почивка от 10 минути.

Участието на страната ни е под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро и е одобрено от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г. Фондът е част от инициативата на ЕИБ "ЕС за Украйна" и има за цел да даде възможност на държавите членки на Европейския съюз, Европейската комисия и други страни и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна.

По-късно днес в петъчния парламентарен контрол ще участват министрите в оставка - на отбраната Атанас Запрянов, на енергетика Жечо Станков и на правосъдието Георги Георгиев.