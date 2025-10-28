БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Увеличението ще стане през бюджета на Здравната каса, заявиха от Съвета за съвместно управление

Народно събрание
Снимка: БТА
Депутатите отхвърлиха на второ четене Законопрoекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чрез който трябваше да се увеличат парите за медиците.

Това стана на извънредно пленарно заседание, на което присъстваха и част от младите лекари, които от половин година протестират. Три законопроекта бяха внесени с предложения за увеличаване на доходите в здравеопазването - на "Възраждане", на ПП-ДБ и на управляващото мнозинство. Миналата седмица и трите бяха отхвърлени от здравната комисия.

Председателят на комисията Костадин Ангелов обясни, че на заседание на Съвета за съвместно управление е взето решение увеличението да стане през закона за бюджета на Здравната каса.

Все още не е ясно какви са конкретните текстове в законопроекта за бюджета. По време на дебата в зала, както и миналата седмица по време на здравната комисия конкретни проценти не бяха споменати, въпреки насотяването на опозицията.

# Народно събрание #възнаграждения #медици #лекари

Product image
