НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите

Депутатите отхвърлиха на второ четене Законопрoекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чрез който трябваше да се увеличат парите за медиците.

Това стана на извънредно пленарно заседание, на което присъстваха и част от младите лекари, които от половин година протестират. Три законопроекта бяха внесени с предложения за увеличаване на доходите в здравеопазването - на "Възраждане", на ПП-ДБ и на управляващото мнозинство. Миналата седмица и трите бяха отхвърлени от здравната комисия.

Председателят на комисията Костадин Ангелов обясни, че на заседание на Съвета за съвместно управление е взето решение увеличението да стане през закона за бюджета на Здравната каса.

Все още не е ясно какви са конкретните текстове в законопроекта за бюджета. По време на дебата в зала, както и миналата седмица по време на здравната комисия конкретни проценти не бяха споменати, въпреки насотяването на опозицията.