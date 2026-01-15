Няма да позволим да се откраднат изборите, каза Делян Пеевски

Няма да позволим да се откраднат изборите и ако се въвежда нещо ново, то трябва да е по-добро - като скенерите, каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

Ние сме казали да има американски сканиращи машини, нека, ако това се случи, да видим кои са фирмите, които ги произвеждат, за да наемем и купим, но да не са частни фирми като "Сиела", заяви Пеевски. Той добави, че ако това не се случи, трябва да остане сегашният начин на гласуване - с машините като принтери, и с хартия.

ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос и ще направим всичко необходимо те да бъдат разградени и България да бъде демократична държава, добави Пеевски по повод включването на временната комисия за установяване на факти относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос в дневния ред на парламента. Докато тази тема не се изчисти, България винаги ще буксува и няма да върви напред с работещи институции за хората. Този тумор трябва да бъде изрязан, каза лидерът на "ДПС - Ново начало".

По повод решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат на "Алианс за права и свободи" Пеевски коментира "горчиво". От прессекретариата на държавния глава по-рано днес съобщиха, че президентът ще възложи утре на парламентарната група на АПС да посочи кандидат за министър-председател.