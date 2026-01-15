БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Няма да позволим да се откраднат изборите, каза Делян Пеевски

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Няма да позволим да се откраднат изборите, каза Делян Пеевски
Слушай новината

Няма да позволим да се откраднат изборите и ако се въвежда нещо ново, то трябва да е по-добро - като скенерите, каза лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

Ние сме казали да има американски сканиращи машини, нека, ако това се случи, да видим кои са фирмите, които ги произвеждат, за да наемем и купим, но да не са частни фирми като "Сиела", заяви Пеевски. Той добави, че ако това не се случи, трябва да остане сегашният начин на гласуване - с машините като принтери, и с хартия.

ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос и ще направим всичко необходимо те да бъдат разградени и България да бъде демократична държава, добави Пеевски по повод включването на временната комисия за установяване на факти относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос в дневния ред на парламента. Докато тази тема не се изчисти, България винаги ще буксува и няма да върви напред с работещи институции за хората. Този тумор трябва да бъде изрязан, каза лидерът на "ДПС - Ново начало".

По повод решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат на "Алианс за права и свободи" Пеевски коментира "горчиво". От прессекретариата на държавния глава по-рано днес съобщиха, че президентът ще възложи утре на парламентарната група на АПС да посочи кандидат за министър-председател.

# Народно събрание #трети мандат #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
5
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград
6
На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Политика

Асен Василев: Инфлацията за декември е 5,2%, заплатите в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани
Асен Василев: Инфлацията за декември е 5,2%, заплатите в бюджетния сектор трябва да бъдат индексирани
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
Костадинов: Президентът направи сериозна политическа грешка Костадинов: Президентът направи сериозна политическа грешка
Чете се за: 02:02 мин.
След остър спор за кризата в София: НС прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъци След остър спор за кризата в София: НС прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъци
Чете се за: 03:00 мин.
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента? Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на хале в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ