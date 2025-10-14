БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Няма да се вдигат здравните осигуровки и таксата при личните лекари

У нас
В това увери здравният министър Силви Кирилов

Министерството на здравеопазването не предлага увеличаване на здравните осигуровки от догодина. Това заяви в Габрово министър Силви Кирилов.

Той каза още, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 година, въпреки приемането на еврото от 1 януари.

"Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипицата… чух един колега да казва, че министъра го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1-ви януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", поясни здравният министър.

