БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хората стават все по-стресирани и тревожни, сочи глобален доклад

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази
хората стават все стресирани тревожни сочи глобален доклад
Слушай новината

Тревогите, стресът и гневът са се увеличили в световен мащаб през последните десет години според международен доклад, цитиран от ДПА. Почти четирима от всеки десет анкетирани възрастни посочват, че са изпитвали силни тревога или стрес предишния ден. Проучването "Състоянието на емоционалното здраве в света през 2025 г." е проведено от Института "Галъп" сред хора на възраст над 15 години в 144 страни и региони.

През 2024 г. 39% от възрастните по света посочват, че са имали много тревоги предишния ден, докато 37% съобщават за стрес. Това включва особено висок брой хора в страни, засегнати от конфликти.

Въпреки че средните стойности на тревожност са намалели леко в световен мащаб през 2024 г., връщайки се до нивата отпреди пандемията, те остават с 5 процентни пункта по-високи, отколкото през 2014 г.

Физическата болка (32%) се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с предходната година. Тъгата (26%) и гневът (22%) не са показали промяна в сравнение с предходната година. Всички стойности за негативни чувства обаче са по-високи, отколкото преди десетилетие.

В световен мащаб жените съобщават за повече тъга, тревоги и физическа болка от мъжете.

Проучването ще бъде представено на Световния здравен форум в Берлин, който събира хиляди политици, икономисти, представители на бизнеса и държавни администрации с цел подобряване на всеобщото благосъстояние.

Въпреки че глобалният ръст на неудовлетвореност през последното десетилетие е добре документиран, много лидери го пренебрегват, защото се осланят на икономически показатели, а не на емоционалното здраве, смятат авторите на доклада.

Според тях този пропуск е съществен, защото негативните емоции ограничават вниманието на хората и намаляват тяхната устойчивост, и също така могат да направят обществата по-уязвими към нестабилност.

#човешко здраве #тревоги #стрес

Последвайте ни

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
2
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
3
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
5
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Здраве

Донорска ситуация в МБАЛ-Силистра спаси човешки живот в Румъния
Донорска ситуация в МБАЛ-Силистра спаси човешки живот в Румъния
Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София
Чете се за: 00:50 мин.
"Вълшебните обувки на Кая" разказва за трудния, но приказен свят на децата с вродено изкривяване на стъпалата "Вълшебните обувки на Кая" разказва за трудния, но приказен свят на децата с вродено изкривяване на стъпалата
Чете се за: 00:42 мин.
Две деца и възрастен с изгаряния на очите заради UV лампа в Инфекциозна болница в София Две деца и възрастен с изгаряния на очите заради UV лампа в Инфекциозна болница в София
Чете се за: 04:22 мин.
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО) Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:52 мин.
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи" Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ