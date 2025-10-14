СЗО: Антибиотичната резистентност нараства бързо в световен мащаб

Бактериите бързо развиват резистентност към антибиотици, предупреди Световната здравна организация, цитирана от ДПА. От организацията отчитат, че една от всеки шест лабораторно потвърдени бактериални инфекции е причинена от устойчиви на антибиотици патогени.

СЗО за първи път е определила количествено проблема по отношение на 22 антибиотика, които обикновено се използват за лечение на инфекции на пикочните пътища, стомашно-чревния тракт или кръвообращението, или на предавана по полов път гонорея. Последните данни са от 2023 г.

Анализирани са и различни комбинации от бактерии и антибиотици. Здравната организация е установила, че резистентността се е увеличила в над 40% от случаите между 2018 и 2023 г., с между 5 и 15% годишно в зависимост от комбинацията от бактерия и антибиотик. Проучването включва около 23 милиона данни от над 100 страни.

"Антимикробната резистентност е широко разпространена и заплашва бъдещето на съвременната медицина", казва епидемиологът Иван Хутин.

Световната здравна организация отчита значителни регионални различия, като проблемът е особено разпространен в страни с недостатъчно добре развити здравни системи. В Югоизточна Азия и Източното Средиземноморие една от всеки три регистрирани инфекции вече е резистентна към изследваните антибиотици.

Според данни на Световната здравна организация, 7,7 милиона души по света са починали от бактериални инфекции през 2021 г., като 1,1 милиона от тези смъртни случаи са пряко свързани с антибиотична резистентност.