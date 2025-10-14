БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

СЗО: Антибиотичната резистентност нараства бързо в световен мащаб

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:50 мин.
Една от всеки шест лабораторно потвърдени бактериални инфекции е причинена от устойчиви на антибиотици патогени, алармират от здравната организация

сзо антибиотичната резистентност нараства световен мащаб
Бактериите бързо развиват резистентност към антибиотици, предупреди Световната здравна организация, цитирана от ДПА. От организацията отчитат, че една от всеки шест лабораторно потвърдени бактериални инфекции е причинена от устойчиви на антибиотици патогени.

СЗО за първи път е определила количествено проблема по отношение на 22 антибиотика, които обикновено се използват за лечение на инфекции на пикочните пътища, стомашно-чревния тракт или кръвообращението, или на предавана по полов път гонорея. Последните данни са от 2023 г.

Анализирани са и различни комбинации от бактерии и антибиотици. Здравната организация е установила, че резистентността се е увеличила в над 40% от случаите между 2018 и 2023 г., с между 5 и 15% годишно в зависимост от комбинацията от бактерия и антибиотик. Проучването включва около 23 милиона данни от над 100 страни.

"Антимикробната резистентност е широко разпространена и заплашва бъдещето на съвременната медицина", казва епидемиологът Иван Хутин.

Световната здравна организация отчита значителни регионални различия, като проблемът е особено разпространен в страни с недостатъчно добре развити здравни системи. В Югоизточна Азия и Източното Средиземноморие една от всеки три регистрирани инфекции вече е резистентна към изследваните антибиотици.

Според данни на Световната здравна организация, 7,7 милиона души по света са починали от бактериални инфекции през 2021 г., като 1,1 милиона от тези смъртни случаи са пряко свързани с антибиотична резистентност.

#бактерии #СЗО #антибиотици

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна
Почина основен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани Почина основен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани
Трима изчезнали и десетки спасени след силни бури в Аляска Трима изчезнали и десетки спасени след силни бури в Аляска
Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала
Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес заради национална стачка Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес заради национална стачка
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари
Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп...
Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
