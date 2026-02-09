БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Ню Йорк Никс победи Бостън Селтикс в битка на върха на Източната конференция

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън
Снимка: БТА
Ню Йорк Никс победи Бостън Селтикс със 111:89, за да задмине „келтите“ на втората позиция в класирането на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Нюйоркчани показаха добра стрелба отдалеч, вкарвайки 40% от стрелбите си зад арката, докато домакините от Бостън реализираха едва 7 от 41-те си далечни опити за 17% успеваемост. Това се оказа ключово в хода на двубоя, в който Селтикс спечел едва една от четирите части и въпреки че успя да достигне на 4 точки от съперника си, в крайна сметка отстъпи в битката за второто място на Изток. Така двата тима са с изравнени постижения от 34 победи и 19 загуби, но именно преките двубои между двата тима дават превес на Никс.

Джейлън Брънсън беше ключов за успеха на Ню Йорк с 31 точки и 8 асистенции, Джош Харт добави 19 точки, а Микал Бриджис се отчете с 14 точки, докато Карл-Антъни Таунс записа дабъл-дабъл от 11 точки и 10 борби.

За Бостън Джейлън Браун беше най-резултатен с 26 точки, Дерик Уайт добави 19 точки, а новото попълнение Никола Вучевич отбеляза 11 точки.

@nba The @Boston Celtics vs. @New York Knicks action was nonstop—here’s everything from tonight’s matchup. #NBA #basketball #Celtics #Knicks ♬ original sound - NBA

Лос Анджелис Клипърс надигра Минесота Тимбъруулвс със 115:96 като гост в друг мач от вечерта. Домакините вкараха едва 3 от 18 опита от тройката и допуснаха 13 грешки само в първата част. С този успех калифорнийци подобриха баланса на деветата позиция в Западната конференция до 25-27, докато „вълците“ са шести с 32-22.

Кауай Ленард записа 41 точки и 8 борби за Клипърс, а Джон Колинс и Яник Конан Нидерхаузен добавиха по 15 точки.

За Минесота Антъни Едуардс се отчете с 23 точки, Джулиъс Рандъл завърши със 17 точки и 8 борби, а Айо Досунму добави 11 точки.

Торонто Раптърс надделя над Индиана Пейсърс със 122:104, запазвайки петата си позиция в Източната конференция. Скоти Барнс записа 25 точки и 14 борби, Ар Джей Барет добави 20 точки и 8 борби, а Сандро Мамукелашвили се отчете със 17 точки и 10 борби за дабъл-дабъл.

Пейсърс, които са последни на Изток с баланс 13-40 и с едва 3 успеха в гостувания. За тях Паскал Сиакам беше най-резултатен с 18 точки, а Джей Хъф добави 15 точки и 7 борби.

Маями Хийт постигна успех в гостуване срещу Вашингтон Уизардс със 132:101. Бам Адебайо отбеляза 22 точки, а Каспарас Якучионис вкара и шестте си опита отдалеч за общо 22 точки и най-добро постижение, откакто беше избран под №20 в драфта през миналата година. Кел'Ел Уеър добави дабъл-дабъл от 19 точки и 14 борби, а Симоне Фонтекио се отчете с 12 точки.

За „магьосниците“ Тристан Вукчевич записа 14 точки, Джъстин Чампени, Кишон Джордж и Бъб Карингтън отбелязаха по 13, Алекс Сар завърши с дабъл-дабъл от 12 точки и 12 борби, а Джамир Уоткинс се отчете с 12 точки и 7 борби.

#НБА 2025/2026 #Ню Йорк Никс #Национална баскетболна асоциация #Бостън Селтикс

