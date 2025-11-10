БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ню Йорк Никс победи Бруклин Нетс, а Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си "дабъл-дабъл" този сезон в НБА

от БНТ
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Таунс отбеляза 28 точки и 12 борби.

Ню Йорк Никс победи Бруклин Нетс, а Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си "дабъл-дабъл" този сезон в НБА
Снимка: БТА
Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си "дабъл-дабъл" този сезон при победата на Ню Йорк Никс срещу градския съперник Бруклин Нетс със 134:98. Това удължи серията на Никс от поредни домакински победи от началото на сезона, постигайки своя 6-и успех в "Медисън Скуеър Гардън". Таунс отбеляза 28 точки и 12 борби, а Джейлън Брънсън и Оу Джи Ануноби добавиха по 19. Майкъл Портър Джуниър бе най-резултатен за Нетс с 25 точки, а отборът му вече е с баланс от 9 загуби и само 1 победа.

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс надви Филаделфия 76ърс със 111:108. Звездата на "буталата" Кейд Кънингам завърши мача с 26 точки и 11 асистенции, извеждайки отбора си до победата. Джейлън Дърън добави 21 точки и 16 борби, а Дънкан Робинсън записа 17 пункта при 44.4% успеваемост от далечно разстояние. С актив от 8 победи и 2 загуби, това е най-добрият старт за Пистънс от сезон 2005/06 насам. За Сиксърс, Тайрийз Макси бе най-резултатен с 33 точки, докато Андре Дръмънд завърши със 17 точки и 12 борби първия си старт за сезона, в отсъствието на звездата на тима Джоел Ембиид, който е контузен.

Двадесет и една точки от Джими Бътлър помогнаха на Голдън Стейт Уориърс да постигне убедителен успех срещу Индиана Пейсърс със 114:83. В отсъствието на Стеф Къри, отборните усилия в последната четвърт донесоха успеха на калифорнийци. За само 18 минути на паркета, Ал Хорфърд се разписа с 4 тройки от 6 опита за най-резултатния си двубой, откакто премина в отбора на Уориърс. За Пейсърс Андрю Нембхард отбеляза 14 точки и 9 асистенции, а Джей Хъф записа "дабъл-дабъл" с 12 точки и 11 борби.

Минесота Тимбъруулвс разгроми Сакраменто Кингс със 144:117 като гост в най-резултатния мач от вечерта. Антъни Едуардс поведе отбора си с 26 точки, а зад него за "вълците" се нареди Джейдън МакДаниелс с 21 пункта. Джулиъс Рандъл и Рюди Гобер добавиха по 19, включително и 12-те борби на Гобер. За Сакраменто най-резултатен беше бившият играч на Минесота Зак ЛаВийн с 26 точки. ДеМар ДеРоузън записа 22 пункта, а Домантас Сабонис завърши вечерта с 20 точки и 13 борби, но това не стигна на "кралете" и техният баланс вече е 7 загуби и 3 победи.

Хюстън Рокетс постигна победа със 122:115 срещу Милуоки Бъкс в щата Уисконсин. "Ракетите" пребориха изоставане от 14 с помощта на 31 точки и 7 асистенции от Дюрант, и 23 точки, 7 асистенции и 11 борби от Алперен Шенгюн. Звездата на Милуоки Янис Адетокумбо поведе отбора си с 37 точки и 8 борби, но изпусна 4 опита от наказателната линия в последните 90 секунди на срещата, което коства победата на отбора му.

Бостън Селтикс се реваншира за загубата от Орландо Меджик два дни по-рано след успех със 111:107. Джейлън Браун записа 27 точки и беше най-резултатен за "келтите", а Анфърни Саймънс (25 т.) и Дерик Уайт (21 т.) помогнаха на тима от Масачузетс да надвие Орландо. За Меджик Пауло Банкеро отбеляза 28 точки, 6 асистенции и 6 борби, а Франц Вагнер добави 20 точки и 9 борби.

Шампионът от миналия сезон Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път при успех със 114:100 срещу Мемфис Гризлис. Шей Гилджъс Алекзандър отново блестя за отбора си с 35 точки, а Чет Холмгрен и Ейджей Мичъл помогнаха с по 21. За "гризлитата" Джейрън Джаксън Джуниър записа 17 точки и 7 борби, докато новобранецът Седрик Кауърд добави 13 точки и 10 борби. Звездата на Мемфис Джа Морант завърши с едва 3 коша от 18 опита от игра.

