Общо 15 души са обвинени за престъпления от общ характер след акция на СДВР и ГДБОП

Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура обвиниха за престъпления от общ характер общо 15 души при съвместна акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Столичната дирекция на вътрешните работи на 14 и 15 юни, съобщиха от прокуратурата. На 15 юни СГП обвини двама – единият, че чрез заплашване е принудил пострадал да му даде пари, а другият, че в телефонен разговор принудил пострадал да се разпореди с пари, като го заплашил с тежка телесна повреда. Също така, в продължение на седем дни, противозаконно лишил момиче от свобода.

Шестима други са обвинени от СГП за участие в престъпна група по дело, като за тях се извършват данъчни ревизии по разпореждане на наблюдаващия прокурор. Друго разследване е приключило срещу един за принуда и грабеж. СРП е обвинила и шестима мъже за сводничество и проституция, както и за други престъпни посегателства. Продължава активната работа за установяване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона по всички неприключени разследвания, допълват от прокуратурата.

Общо 52-ма души са задържани за срок до 24 часа при действията на Столичната полиция и ГДБОП в кв. „Ботунец“ и района на София, съобщиха на 15 юни главен комисар Мартин Златков, заместник градският прокурор на София Десислава Петрова, говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев и и.д. директор на СДВР – главен комисар Николай Пелтеков. СРП е повдигнала обвинения на шестима от тях. Повдигнати обвинения има и от Градската прокуратура.