БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"
Снимка: БТА
Слушай новината

Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак". Оттам посочват, че в рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания.

Отново настояваме за среща с ръководството на Столична община в лицето на Васил Терзиев, тъй като считаме че само така можем да достигнем до трайно решаване на въпросите, което ще е най-вече в полза на софиянци, заявиха от "Екобулпак".

"Екобулпак България" АД е дружество, което работи със Столична община от 2005 г. и изпълняваме отговорно задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки. Считаме, че създалата се ситуация се политизира и това не води до конструктивен диалог за разрешаване на спорните въпроси, се посочва още в съобщението.

На 6 ноември Столична община беше официално уведомена с писмо от "Екобулпак" АД, че възнамеряват да преустановят обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района – "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Овча купел", "Надежда", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", съобщиха от Общината в позиция по заявеното намерение.

#Екобулпак #цветни контейнери #София

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
2
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
4
Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
5
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
6
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: Регионални

Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
2000 бегачи от цялата страна и чужбина се състезаваха на маратон в Бургас 2000 бегачи от цялата страна и чужбина се състезаваха на маратон в Бургас
Чете се за: 01:10 мин.
Мечките в Белица се готвят за зимен сън Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
Чете се за: 03:22 мин.
Катастрофа между 2 трамвая и бус в столицата Катастрофа между 2 трамвая и бус в столицата
Чете се за: 00:32 мин.
Проходът на Републиката временно затворен заради катастрофа Проходът на Републиката временно затворен заради катастрофа
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак" Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за...
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ