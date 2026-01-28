БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско
Слушай новината

Върховният административен съд потвърди отказа на РИОСВ – Велико Търново да одобри инвестиционно намерение за изграждане на цех за производство на каменна вата в с. Върбовка.

С това свое решение ВАС потвърждава решението на Административен съд София - област, че с инвестиционният проект не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве, каквито са разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Отрицателно е становището и на Министерството на здравеопазването, според което в ДОВОС липсва достатъчно информация за адекватна оценка на здравния риск, недостатъчните мерки за предотвратяване на отрицателното въздействие при реализацията на ИП. Това отрицателно становище е самостоятелно основание директорът на РИ0СВ-Велико Търново да обоснове отказа си за одобрение на инвестиционното намерение.

Решението на ВАС е окончателно.

#Върбовка #каменна вата #цех #ВАС

Последвайте ни

