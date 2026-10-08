Омбудсманът: Имунизациите на децата да се отчитат автоматично в здравните им досиета

Родители са принудени да доказват извършени имунизации на децата си, въпреки че за тях има данни в системата на Националната здравноосигурителна каса. За проблема алармира омбудсманът Велислава Делчева, която препоръча на Здравното министерство и НЗОК да премахнат излишната административна тежест.

Повод за препоръката са жалби на родители, установили, че част от поставените ваксини на децата им не са отразени в електронното здравно досие.

Майка е сигнализирала омбудсмана, че в приложението „еЗдраве“ на дъщеря ѝ е видима само последната поставена ваксина. Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. Оттам отказали да приемат документ на хартия и настояли всички имунизации да бъдат отразени в Националната здравноинформационна система (НЗИС), съобщиха от пресцентъра на институцията.

Според предоставена от Министерството на здравеопазването информация до омбудсмана, когато в електронното здравно досие липсват данни за извършени имунизации, родителят трябва да подаде заявление-декларация до регионалната здравна инспекция по местоживеене. Към него трябва да бъде представен официален медицински документ, удостоверяващ извършената имунизация, след което се прави проверка и при установено съответствие данните могат да бъдат допълнени в здравноинфармационната система, разясняват от Институцията на обществения защитник.

Според омбудсмана този ред създава неоправдана административна тежест и може да доведе до забавяне и несигурност за родителите, а при неизпълнение на процедурата – и до засягане на правата на децата.

Омбудсманът посочва и друг важен факт в хода на проверката – информацията за извършените имунизации на децата фигурира в информационната система на НЗОК, тъй като проведените имунизации се отчитат пред Здравната каса от договорните партньори - изпълнители на медицинска помощ. Затова омбудсманът поставя въпроса защо при наличие на информация в системата на НЗОК родителите трябва да бъдат натоварвани с допълнително административно действие, за да бъде отразена същата информация и в НЗИС.

Препоръчва на здравния министър Катя Ивкова и управителя на НЗОК доц. д-р Владимир Даскалов да обсъдят възможностите липсващите данни да се отразяват служебно от НЗОК или по молба на родителите.

Според Делчева забавянето или непознаването на процедурата може да засегне и правото на децата на предучилищно образование, включително записването им в детска градина и ясла, по причини, за които те и родителите им нямат вина.