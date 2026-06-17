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Омбудсманът: Институцията няма място в процедури за предсрочно освобождаване на главния прокурор

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Омбудсманът: Институцията няма място в процедури за предсрочно освобождаване на главния прокурор
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Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Народното събрание д-р Михаела Доцова и до председателя на парламентарната Комисия по правни въпроси проф. д-р Янка Тянкова по повод обединения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

В становището си Делчева възразява срещу предложението омбудсманът да бъде включен сред субектите, които могат да инициират процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

„Омбудсманът, с оглед неговите конституционни функции и законови правомощия, няма място сред субектите, които могат да инициират предсрочното освобождаване на главния прокурор“, подчертава тя.

Омбудсманът посочва, че институцията е правозащитен орган, който стои извън законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Основната ѝ функция е да защитава правата и свободите на гражданите и да се застъпва за тях при нарушения от страна на държавни и общински органи, техните администрации и доставчици на обществени услуги.

В становището се обръща внимание и на препоръките на Подкомитета по акредитация на националните правозащитни институции към ООН, който през 2025 г. потвърди най-високия статут „А“ на българския омбудсман за нов петгодишен период. Сред препоръките е да не се допускат законови възможности за участие на институцията в механизми на контрол и подчинение с останалите органи на държавната власт.

Според Велислава Делчева законодателно предвиденото правомощие не кореспондира с конституционния статут и предназначението на институцията. Тя подчертава, че Законът за омбудсмана не предвижда дейности, които да дават основание за формиране на обоснована преценка относно наличието на мотиви за предлагане на предсрочно освобождаване на главния прокурор.

„Не считам за допустимо, предвид същността на институцията като орган за защита на права, да се предвижда намесата под каквато и да било форма в сферата на дейност на съдебната власт, в частност да се инициира процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор“, заявява омбудсманът.

В заключение Велислава Делчева призовава народните представители при обсъждането и гласуването на законопроекта да съобразят изложените аргументи и да отпадне предложението омбудсманът да бъде включен сред субектите, които могат да инициират процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

#Велислава Делчева #закон за съдебната власт #омбудсман

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