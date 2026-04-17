Още футболни звезди се включват в "Мач на надеждата"

Нови големи имена от българския футбол ще излязат на терена за благотворителния „Мач на надеждата“, който ще се проведе на 6 юни 2026 г. на стадион „Лазур“ в Бургас.

Към отбора се присъединяват Мартин Петров, Илиан Илиев и Георги Пеев – трима играчи, които са оставили сериозна следа както у нас, така и в чужбина.

Мартин Петров е един от най-бързите и технични български футболисти, играл за отбори като Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. Илиан Илиев е сред най-креативните халфове, печелил титли с Левски и трофей с Бенфика, а Георги Пеев прави силна кариера с Динамо Киев и Амкар Перм.

Те ще играят рамо до рамо с още легенди като Стилиян Петров, Димитър Бербатов и Красимир Балъков, както и с международни звезди като Джо Харт и Уес Браун.

Освен футболен спектакъл, събитието има и важна кауза – да помогне на хора, които се борят с тежки заболявания, както и да подкрепи лечението и възстановяването на нуждаещи се.

Очаква се „Мачът на надеждата“ да събере не само звезди, но и много емоции, подкрепа и истинска сила на доброто.