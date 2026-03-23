Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе в събота

Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе на 28 март, събота.

Организатор на състезанието е носителят на Световната купа за 2016 година Радослав Янков, а съорганизатор е "Пампорово" АД, информираха от Българската федерация по ски (БФСки).

Атрактивната надпревара ще се състои на писта "Стената" в Пампорово при следната програма: 9:00 часа - квалификации, 11:00 часа - финали и 12:00 часа - награждаване.

Купа "Радо Янков" е част от календара на БФСки за купа "Надежди", като за първи път ще бъде включено и в календара на ФИС като международно състезание за деца в двете категории U13, U15

Останалите категории са: U9, U11, U13, U15 (момичета и момчета), U19 (юноши и девойки).

Очакват се около 100 участника.