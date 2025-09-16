От "ДПС - Ново начало" започват проверка на водните ресурси и създават интерактивна карта на водите

От парламентарната група на "ДПС-Ново начало" започват проверка на водните ресурси и водната инфраструктура по общини и населени места и създават интерактивна карта на водите, решиха днес на заседание народните представители. Това съобщиха от пресцентъра на "ДПС-Ново начало".

Според тях интерактивната карта за състоянието на водоснабдяването и канализацията ще отразява проблеми, свързани с водите, както и институциите и структурите, отговорни за разрешаването на проблема.

Зам.-председателят на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов препоръча на депутатите да проведат срещи във всички общини от избирателните си райони, като се срещнат и с представителите на местната власт и с местните структури на ВиК холдинга и да бъде обобщена актуалната информация, проблемите, потенциалните рискове и проектната готовност на общините за тяхното краткосрочно и дългосрочно разрешаване.

Народният представител Атидже Алиева - Вели настоя да бъде обърнато и специално внимание на инфраструктурата, която подава вода към земеделските производители, както и приемането на краткосрочни и дългосрочни мерки за водните ресурси, ползвани от бизнеса.

На заседанието парламентарната група обсъди и изготвянето на Стратегически план на партията за решаване на проблемите на безводието, в който се предвижда да бъдат разписани всички мерки за преодоляването на водната криза, посочват от "ДПС-Ново начало". С оглед на изготвянето на документа се предвиждат срещи с институции, представители на местната власт, бизнес организации, университети, асоциации на земеделски производители.

Днес се проведе първото заседание на Националния борд по водите. Предстои да бъде определен съставът му, а другата седмица се очаква ново заседание за проблемите с безводието.