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От метрото през "Слатина" вече са изпълнени 45%

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В момента машината "Витоша" преминава през метростанция "Гео Милев"

васил терзиев изпълнени метрото ldquoслатинаrdquo
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Разширението на трета метролиния в посока „Слатина“ и „Младост“ е изпълнено общо на 45%, очаква се в края на 2027 г. да бъдат изградени и шестте метростанции от участъка. Предстои прокопаването на последните 1,6 км от тунела. Напредва работата по отделните метростанции. Това каза кметът на София Васил Терзиев при проверка на станция „Гео Милев“ от участък „Слатина“.

На инспекцията присъстваха изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев и кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

Столичният кмет коментира и въпроса дали е възможно този участък от метрото да бъде готов за провеждането на „Евровизия 2027“. По думите му това бе първият въпрос, който отправих към „Метрополитен“, но отговорът е, че не е възможно бъде пуснат в експлоатация.

Предстои завършване и пускане през юли на участъка към кв. „Левски“ в район „Подуяне“. Продължава и работа по метростанцията в „Обеля“, която трябва да бъде готова през 2027 г., информира също Терзиев.

Кметът Терзиев посочи, че метрото остава стратегически приоритет, които вече поставихме пред новото правителство. „Надяваме се да работим заедно, за да не се намалява темпото на разширение на столичното метро.“, заяви още кметът.

По линията през „Слатина“ са прокопани над 3 километра от тунела и се работи по всички бъдещи станции. Тунелопробивната машина е изпълнила 60% от работата си. “Живущите в района не бива да се притесняват, извършваме експертизи и провеждаме ефективен строителен контрол”, посочи Николай Найденов. Чрез участъка ще се осигури бърза връзка на източните квартали на столицата като „Гео Милев”, „Слатина”, „Христо Смирненски” и „Младост” със западните – „Овча купел-1 и 2” и „Горна баня”, както и с другите линии на метрото, а чрез тях и бърз достъп до Централна гара и летището.

Строителството на шесткилометровия участък започна на 27 ноември 2023 г., а на 6 февруари 2024 г. стартира работата на тунелопробивната машина. Това е четвъртият участък от метромрежата на столицата, който се изгражда с този тип съоръжение. Досега по този начин са построени участъци от Линиите 1, 2 и 3.

#София #метро

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