От Съюза на съдиите в България очакват процедурите за избора на членове на ВСС да бъдат приети без излишно забавяне

Необходимост за изменения на Закона за съдебната власт, за да бъдат гарантирани най-добрият подбор, прозрачността и честността на изборите на членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него. Това е записано в обръщение на Съюза на съдиите в България до председателя на 52-рото Народно събрание и новите депутати.

"Изразяваме позиция, че необходимите законодателни изменения по отношение на процедурите за избор на нов състав на ВСС и на Инспектората на ВСС следва да бъдат приети без излишно забавяне, за да бъде решена кризата, произтичаща от отдавна изтеклите мандати на членовете на тези два органа" пише още в документа."

От Съюза на съдиите припомнят, че без отговор е останал призивът им за сформиране на парламентарна комисия в предишното Народно събрание за изясняване на дейността на групите на Мартин Божанов "Нотариуса" и Петьо Петров "Еврото".

Настоява се за повишаване на прозрачността на избора на членове на ВСС от страна на Народното събрание, като се осигури възможност да бъдат предлагани такива и от страна на правни професионални общности и университетите, ограничаване на възможността действащи магистрати да бъдат избирани в т. нар. „парламентарна квота“, провеждане на открити процедури по изслушване на кандидатите.

"Обръщаме особено внимание на необходимостта от подробно законово регламентиране на избора на представителите на професионалната квота във Висшия съдебен съвет. Припомняме, че още през месец ноември 2023 г. пред Пленума на ВСС е представено становище на разработчика на досегашната система за електронно дистанционно гласуване, в което е посочено, че тя повече не може да бъде използвана и единственият начин за преработка е цялостното ѝ пренаписване, т. е. замяна с нова."

От Съюза на съдиите подчертават, че в голяма степен са изчерпани възможностите за правно регулиране на компетентността на ВСС при условията на изтекъл мандат.

"Намираме за недостатъчно въведеното със същите изменения ограничение в компетентността на настоящия ВСС да избира титуляри на длъжностите председатели на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главен прокурор. При условията на толкова продължително изтекъл мандат на неговите изборни членове и предвид демонстрираната от сегашния състав на ВСС невъзможност да осъществява възложените му функции по прозрачен и внушаващ доверие начин, е необходимо кадровите правомощия на този орган да бъдат значително лимитирани", пишат още от Съюза.

