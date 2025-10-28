Отборите от Първа лига започват участието си в Купата на България

1/16-финалите за Купата на България започват с двубои на част от най-изявените имена в българския футбол като пловдивските Ботев и Локомотив. Всички елитни клубове по правилник са гости на този етап от турнира.

Жребият отреди Ботев Пловдив да открие програмата с визита на Спартак Плевен още в 12:45 часа. Тимовете не са мерили сили 20 години, като за последно те имат спорове във Втора лига през сезон 2004/05, когато си разменят по една победа като домакини – 3:1 за Спартак в Плевен и 2:0 за Ботев в Пловдив.

В последно време ситуацията не е цветуща и в двата отбора. Домакините са предпоследни във Втора лига и ще излязат у дома с две поредни загуби. Ботев има равни точки с предпоследния в Първа лига – Септември (11 точки), и също няма успех в последните си две срещи – реми със Славия и загуба от Спартак Варна.

Шест часа по-късно е насрочена срещата между Дунав Русе и Локомотив Пловдив. „Драконите“ също не са били скоро в родния елит, но за последните двубои със „смърфовете“ трябва да се върнем само до 2019 г. Тогава тимовете изиграват цели пет официални срещи в рамките на календарната година, а активът е три победи за пловдивчаните, реми и успех за Дунав.

През 2018 г. има и осминафинал между отборите за Купата. Срещата се провежда в Русе, а Локомотив печели с 2:1 след попадения на Анте Аралица и Бирсент Карагарен, а Александър Александров оформя крайния резултат, като и трите попадения падат след почивката.

Мачовете за Купата на България във вторник:

12:45 часа, Спартак Плевен - Ботев Пловдив

13:30 часа, Бдин Видин - Добруджа

13:30 часа, Рилски спортист - Локомотив София

13:30 часа, Ямбол 1915 - Спартак Варна

15:45 часа, Фратрия – Арда

18:45 часа, Дунав Русе - Локомотив Пловдив