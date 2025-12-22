БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март" няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов
Снимка: Архив/БТА
Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов, съобщиха от Съюза на българските писатели, чиито член е Йорданов.

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден "Стара планина" (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. През 2023 г. получи "Златен век – огърлие" от министъра на културата Найден Тодоров.

Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица, Сливенски окръг. През 1956 г. завършва право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Трудовата си дейност започва като районен прокурор, заместник-околийски и окръжен прокурор в Сливен. Член е на Българската комунистическа партия (БКП) от 1956 г., откъдето започва и политическата му кариера – завеждащ отдел "Пропаганда и агитация" в Окръжния комитет на БКП, в Сливен, от 1960 до 1962 г. В периода 1962 - 1965 г. е секретар на Градския комитет на БКП в Сливен, а от 1965 до 1967 г. е секретар на Окръжния комитет на БКП. В периода 1967 - 1971 г. е избран за първи секретар на Окръжния комитет на БКП. През 1966 г. е избран за кандидат-член на Централния комитет (ЦК на БКП), а от 1971 г. е член на ЦК на БКП. В периода 1971 - 1979 г. е първи секретар на Градския комитет на БКП в София.

От 1979 до 1986 г. е заместник-председател на Министерския съвет и избран отново за същата позиция на пленума от 21 март 1986 г. От 1982 г. до 1989 г. Георги Йорданов е председател на Комитета по култура, председател на Съвета за духовно развитие при Министерски съвет от 1986 г. до 1988 г. и министър на културата, науката и просветата от 19 август 1987 г. до 4 юли 1989 г.

Георги Йорданов е народен представител за периода 1971 - 1990 г.

Той е председател на Организационния комитет за 23-тата сесия на генералната конференция на ЮНЕСКО, на оперативното звено за честване на 1300-годишнината на българската държава, на организационни комитети на съвещания на Европейски министри на образованието и културата. Георги Йорданов е член на Европейската академия за наука и култура.

Той е сред основателите на Държавно-обществения фонд "13 века България", на Международната фондация "Св. св. Кирил и Методий".

Носител е на два ордена "Георги Димитров" и на орден "13 века България" (1984). През 1984 г. е удостоен със званието "Заслужил деятел на физкултурата".

От 2004 г. Георги Йорданов е почетен гражданин на Твърдица и на Сливен. От 2005 г. е доктор хонорис кауза на Музикалната академия "Панчо Владигеров".

По повод 75-годишния юбилей на Георги Йорданов е издаден сборникът "Живот на длан", а за 80-годишнината му е отпечатано второ, допълнено издание на същата книга. В нея са публикувани спомени и отзиви на видни български интелектуалци, хора на културата, на политици, учени, работници и спортисти, които разказват за преживявания и случки, за свои впечатления от българския политик, държавник и приятел.

#бивш министър на културата #Георги Йорданов

Последвайте ни

