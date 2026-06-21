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Откриха 26-метрова статуя на Лионел Меси

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Световен футбол
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Новият монумент надминава по размери друга известна статуя на аржентинеца в Индия, висока 21 метра.

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Снимка: AP Photo

Статуя на Лионел Меси беше открита в аржентинския град Неукен, съобщи The New York Times. Монументът е с височина 26 метра и се смята за най-високото подобно съоръжение, посветено на футболист.

Автор на проекта е скулпторът Алдо Бероиса, който е работил по изработката на статуята в продължение на една година.

Меси е изобразен в емблематичната поза от празненствата след спечелването на световната титла от Аржентина през 2022 година. Нападателят е на колене, със световната купа пред себе си, като едната му ръка е поставена върху гърдите, а другата сочи към небето.

Новият монумент надминава по размери друга известна статуя на аржентинеца в Индия, висока 21 метра.

# Лионел Меси

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