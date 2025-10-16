БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отново се провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност

Напразно изпълняващият функциите шеф на ДАНС и председателят на НСО очакваха депутати, за да бъдат изслушани

За пореден път заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите се провали след като на нея се явиха само трима депутати, изпълняващият функцията председател на ДАНС Деньо Денев и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Двамата трябваше да бъдат изслушани за безводието, както и за работата на групировката "КУБ" на територията на България. Председателят на комисията обяви, че въпреки провалите досега не се е отказал и следващата седмица отново ще бъде насрочено заседание.

"Докога ще я караме така, значи ние може да проведем още 30 заседания, които да бъдат провалени. Аз съм отказал да извиня извинителните бележки, които са пуснати от членовете, които отсъстват", каза Златанов.

По думите му, на заседанията не се явяват депутати от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, "ДПС-Ново начало" и АПС.

"Аз съм насрочил заседание за сряда с точки от дневния ред, изслушване на председателя на ДАНС, директорът на дирекцията териториалната в Пазарджик и на вътрешния министър и на секретаря на МВР във връзка с изборите в Пазарджик", обясни Златан Златанов, председател на Комисията за контрол над службите за сигурност.

По думите на Златанов има сериозни нарушения за провеждането на изборите за общински съветници през миналата година. Подобна теза застъпи и бившият вътрешен министър и депутат от ПП-ДБ Бойко Рашков. По думите му председател на една от изборните комисии в Пазарджик е бил човек от плевенското село Буковлък, където имаше проблеми при изборите.

"Аз бях наблюдател от парламентарната група, там председател беше гражданин на село Буковлък. Когато аз бях министър, стопирахме 99% изборната търговия, сега там се вихри изборна търговия", твърди Рашков.

По думите му през това време МВР не са разследвали съмнителните случаи и затова трябва да бъде изслушан вътрешният министър по темата.

