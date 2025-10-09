Падна първата треньорска глава в Лига 1

Австрийският треньор на Монако Адолф Хютер бе уволнен официално от клуба, предаде АФП. В най-скоро време той трябва да бъде заменен с 38-годишния белгийски специалист Себастиен Поконьоли, който все още води Юнион Сен Жилоа.

55-годишният Хютер, заедно с асистентите си - Кристиан Пейнтингер и Клаус Шмид, бяха начело на монегаските от 2023. Той обаче плати за слабия старт на сезона в Лига 1, където е на пето място, като има и само една спечелена точка в Шампионската лига от два мача.

Австриецът продължи договора си Монако през януари до 2027, като е водил тима в 93 мача, в които има 49 победи, 18 равенства и 26 загуби. Тимът от Кралството загуби от Пари Сен Жермен с 0:1 финала за Трофея на шампионите в Доха през януари. Хютер два пъти класира Монако в Шампионската лига.

От Монако първо са потърсили бившия треньор на Борусия Дортмунд Един Терзич, който е свободен в момента, но след като не са постигнали съгласие, са се ориентирали към Поконьоли, който направи Юнион Сен Жилоа шампион на Белгия.