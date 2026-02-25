БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Участието ни като цяло е страхотно, каза мениджърът на Нюкасъл.

Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник
Снимка: БТА
Слушай новината

Еди Хау бе щастлив от класирането на Нюкасъл в осминафиналите в Шампионска лига. Англичаните надделяха над Карабах с 3:2 на своя стадион и с 9:3 в общия резултат в плейофите продължават без проблеми напред. Старши треньорът на „свраките“ сподели, че няма значение кой ще е техният съперник в следващата фаза от турнира на богатите.

"Участието ни като цяло е страхотно, няма значение кой ще ни се падне за съперник. Това е страхотно представяне и е нещо наистина огромно. Така си даваме допълнителен стимул, за да завършим силно сезона. Искаме да преминем и следващия кръг. До момента изявите ни са просто невероятни. Напрежението в елиминациите ни се отразява добре. Представянето ни във втората среща (с Карабах) не беше най-доброто възможно, но съм много доволен, че спечелихме“, каза Хау.

Свързани статии:

Нюкасъл затвърди превъзходството си над Карабах и чака Барселона или Челси
Нюкасъл затвърди превъзходството си над Карабах и чака Барселона или Челси
Нов силен мач изигра Сандро Тонали.
Чете се за: 02:00 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Нюкасъл #Еди Хау

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
2
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
6
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Футбол

Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов
Чете се за: 01:30 мин.
Дик Адвокаат прекратява кариерата си Дик Адвокаат прекратява кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега
Чете се за: 01:35 мин.
Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия
Чете се за: 01:35 мин.
Диего Симеоне: Искаме повече Диего Симеоне: Искаме повече
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ) Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ