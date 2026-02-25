Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник

Еди Хау бе щастлив от класирането на Нюкасъл в осминафиналите в Шампионска лига. Англичаните надделяха над Карабах с 3:2 на своя стадион и с 9:3 в общия резултат в плейофите продължават без проблеми напред. Старши треньорът на „свраките“ сподели, че няма значение кой ще е техният съперник в следващата фаза от турнира на богатите.

"Участието ни като цяло е страхотно, няма значение кой ще ни се падне за съперник. Това е страхотно представяне и е нещо наистина огромно. Така си даваме допълнителен стимул, за да завършим силно сезона. Искаме да преминем и следващия кръг. До момента изявите ни са просто невероятни. Напрежението в елиминациите ни се отразява добре. Представянето ни във втората среща (с Карабах) не беше най-доброто възможно, но съм много доволен, че спечелихме“, каза Хау.