Нюкасъл затвърди превъзходството си над Карабах и чака Барселона или Челси

Нюкасъл затвърди превъзходството си над Карабах и във втория мач от плейофната фаза на Шампионската лига, побеждавайки с 3:2 на „Сейнт Джеймсис Парк“. След зрелищното 6:1 в първата среща в Азербайджан, „свраките“ подпечатаха класирането си с общ резултат 9:3 и продължават към осминафиналите.

За английския тим точни бяха Сандро Тонали (5’), Жоелинтон (6’) и Свен Ботман (52’), докато за гостите се разписаха Камило Дуран (51’) и Елвин Джафаркулиев (57’).

Двубоят започна вихрено за домакините. Още в 5-ата минута Уилям Осула стреля с глава, вратарят спаси, но при добавката Тонали бе безпогрешен за 1:0. Само 60 секунди по-късно Харви Барнс центрира прецизно отляво, а Жоелинтон с мощен удар от воле удвои аванса – 2:0 и ранно спокойствие за трибуните.

След почивката Карабах показа характер и намали. В 51-вата минута Камило Дуран се измъкна зад защитата и реализира хладнокръвно за 2:1. Радостта на гостите обаче бе кратка – още в ответната атака Ботман се разписа с глава след изпълнение на корнер и възстанови разликата от два гола.

В 56-ата минута азербайджанският шампион получи дузпа за игра с ръка на Дан Бърн. Марко Янкович не успя да преодолее Аарън Рамсдейл от бялата точка, но при добавката Джафаркулиев бе най-съобразителен и оформи крайното 3:2.

До края Нюкасъл контролираше темпото и не допусна нови изненади, за да подпечата класирането си сред последните 16. В осминафиналите английският тим ще се изправи срещу един измежду Барселона или Челси.