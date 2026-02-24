Тотален крах за Интер в Шампионската лига

Отборът на Интер записа срамно отпадане в плейофите на Шампионската лига. Лидерът в първенството на Италия допусна втора поредна загуба от норвежкия Бодьо/Глимт, този път с 1:2 на „Сан Сиро“ и с общ резултат 2:5 приключи участието си в надпреварата. На осминафиналите Бодьо/Глимт ще срещне или Манчестър Сити, или Спортинг (Лисабон).

Интер, финалист в турнира от миналата година (загуби с 0:5 спора за трофея срещу ПСЖ), започна агресивно срещата и натисна своя опонент още от първата минута. Чистите голови положения обаче липсваха и процентовия натиск остана само за статистиката.

При две нули на таблото дойде и паузата от 15 минути. След нея всичко се промени. Бившият футболист на Милан – Йенс Хауге, откри резултата в 58-ата минута, след като груба грешка допусна Аканджи. Централният защитник на Интер сгреши фатално при рутинно изнасяне на топката и позволи на двама играчи на Бодьо/Глимт да останат сами срещу Зомер. Хауге нанесе точния удар и даде начало на норвежката фиеста в Италия.

В 72-ата минута отново бившият „росонер“ Хауге блесна, извеждайки Евиен сам срещу вратаря на Интер. Футболистът на гостите отигра ситуацията майсторски и разплака домакините – 0:2 – шах и мат.

До края Интер успя да върне едно попадение чрез Алесандро Бастони, но за повече „нерадзурите“ нямаха сили, идея и възможности.

Загубата разклаща сериозно стола на Кристиан Киву, който води Интер към „сигурно“ Скудето в Италия, но и донесе ужасяващ провал в Европа.