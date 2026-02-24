БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реал Мадрид загуби Килиан Мбапе за реванша с Бенфика

Спорт
Французинът е с травма в коляното и няма да играе в сряда.

Килиан Мбапе
Снимка: БГНЕС
Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще пропусне реванша срещу Бенфика от плейофния кръг в Шампионската лига.

27-годишният френски национал има 38 гола и шест асистенции в 33 мача този сезон. Той игра в първия двубой в Лисабон преди седмица, който Реал спечели с 1:0. Мбапе обаче има травма в коляното, която няма да му позволи да играе в утрешната среща на „Сантяго Бернабеу“.

През настоящия сезон Мбапе има 13 гола в осем мача в Шампионската лига.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид # Килиан Мбапе

