Сьорлот изстреля Атлетико Мадрид към осминафиналите

Атлетико Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионската лига, след като победи с 4:1 у дома Брюж в реванш от плейофите на турнира. Първата среща преди седмица завърши със зрелищно равенство 3:3, а с общ резултат 7:4 испанците продължават сред най-добрите 16 отбора на Стария континент.

Страхотен мач за Атлетико изигра нападателят Александър Сьорлот, който се отличи с хеттрик. Едно попадение добави и Джони Кардосо. За белгийците почетния гол реализира Жоел Ордонес.

Следващият съперник на Атлетико Мадрид в Шампионската лига ще бъде от Англия – Ливърпул или Тотнъм.

Първият добър шанс за гол бе за Джулиано Симеоне в 13-ата минута, но той го пропусна. Брюж отговори три минути след това с добра възможност пред Юго Ветлесен, но и при нея не се стигна до гол.

В 23-тата минута такъв все пак падна. Вратарят Ян Облак намери с дълго подаване Сьорлот и норвежкият нападател вкара за 1:0. Грешка при попадението допусна и вратарят на гостите Симон Миньоле.

Брюж обаче изравни десет минути преди почивката. Защитникът Брандън Мехеле скочи най-високо при едно центриране от корнер и продължи топката зад гърба си, а Йоел Ордонес я прати в мрежата от близка дистанция.

До почивката нов гол не падна, но веднага след подновяването на играта Атлетико си върна аванс. Джони Кардосо вкара с мощен изстрел от въздуха от границата на наказателното поле.

В 76-ата минута Сьорлот окончателно успокои феновете на домакините с втория си гол в мача. Той бе намерен от резервата Адемола Лукман и от близка дистанция не сбърка.

Норвежецът оформи крайното 4:1 в 87-мата минута, когато засече центриране на Матео Руджери. В заключителните секунди Йоренте можеше да вкара нов гол, но от 20 метра стреля покрай вратата.