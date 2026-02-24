БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Сьорлот изстреля Атлетико Мадрид към осминафиналите

Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
С общ резултат 7:4 испанците отстраниха Брюж и продължават сред най-добрите 16 отбора на Стария континент.

Александър Сьорлот
Снимка: БГНЕС
Атлетико Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионската лига, след като победи с 4:1 у дома Брюж в реванш от плейофите на турнира. Първата среща преди седмица завърши със зрелищно равенство 3:3, а с общ резултат 7:4 испанците продължават сред най-добрите 16 отбора на Стария континент.

Страхотен мач за Атлетико изигра нападателят Александър Сьорлот, който се отличи с хеттрик. Едно попадение добави и Джони Кардосо. За белгийците почетния гол реализира Жоел Ордонес.

Следващият съперник на Атлетико Мадрид в Шампионската лига ще бъде от Англия – Ливърпул или Тотнъм.

Първият добър шанс за гол бе за Джулиано Симеоне в 13-ата минута, но той го пропусна. Брюж отговори три минути след това с добра възможност пред Юго Ветлесен, но и при нея не се стигна до гол.

В 23-тата минута такъв все пак падна. Вратарят Ян Облак намери с дълго подаване Сьорлот и норвежкият нападател вкара за 1:0. Грешка при попадението допусна и вратарят на гостите Симон Миньоле.

Брюж обаче изравни десет минути преди почивката. Защитникът Брандън Мехеле скочи най-високо при едно центриране от корнер и продължи топката зад гърба си, а Йоел Ордонес я прати в мрежата от близка дистанция.

До почивката нов гол не падна, но веднага след подновяването на играта Атлетико си върна аванс. Джони Кардосо вкара с мощен изстрел от въздуха от границата на наказателното поле.

В 76-ата минута Сьорлот окончателно успокои феновете на домакините с втория си гол в мача. Той бе намерен от резервата Адемола Лукман и от близка дистанция не сбърка.

Норвежецът оформи крайното 4:1 в 87-мата минута, когато засече центриране на Матео Руджери. В заключителните секунди Йоренте можеше да вкара нов гол, но от 20 метра стреля покрай вратата.

#Александър Сьорлот #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Брюж #ФК Атлетико Мадрид

