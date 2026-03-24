Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

Панагюрище ще посрещне 386 участници в първото издание на „Панагюрище Ултра 2026“, след като регистрацията за събитието беше официално затворена.

Състезанието, което ще се проведе на 4 април, ще събере любители на планинското бягане и колоезденето от цялата страна.

В програмата на планинското бягане са включени три трасета – 12 км, 26 км и 61 км, а при колоезденето участниците ще се състезават в дистанции от 26 км и 61 км. Маршрутите преминават през разнообразен и предизвикателен терен в Средна гора, с динамичен профил и сериозна денивелация, като предлагат както достъпни варианти за начинаещи, така и истинско изпитание за опитните състезатели.

Събитието получава подкрепата на ултрамаратонеца Красимир Георгиев – един от най-вдъхновяващите български спортисти, символ на издръжливост, воля и стремеж към самоусъвършенстване.



Организаторите очакват силни емоции и оспорвани надпревари, като събитието има потенциал да се утвърди като значима част от календара на ултра състезанията в България.