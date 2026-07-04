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Папа Лъв ХІV освети паметна плоча в чест на своя предшественик папа Франциск на остров Лампедуза

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Папа Лъв ХІV освети паметна плоча в чест на своя предшественик папа Франциск на остров Лампедуза
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По време на посещението си на италианския средиземноморски остров Лампедуза днес папа Лъв ХІV освети паметна плоча в чест на своя предшественик папа Франциск, чието име вече ще носи и ключово място за пристигащи мигранти, съобщи ДПА.

Досегашният кей "Моло Фавалоро" днес беше официално преименуван на "Моло Папа Франциск" в знак на признателност към отдадеността на покойния понтифик на каузата на бежанците и мигрантите.

Кеят е емблематично място за пристигащите мигранти в централното Средиземноморие. Край него в продължение на години акостират лодки с мигранти, оцелели след опасно пътуване по море. Част от плавателните съдове стигат до брега сами, а други хора пристигат с кораби на спасителните служби, след като са били извадени от морето.

На осветената от папа Лъв паметна плоча се чете: "Моло Папа Франциск - място на пристигане, надежда и човечност". След церемонията светият отец се срещна с мигранти от приемния център на острова, дошли специално за посещението му. Именно в този център биват настанявани хората веднага след стъпването им на европейска земя.

По-рано през деня главата на Римокатолическата църква посети гробището на Лампедуза, където отдаде почит на загиналите при опит да прекосят Средиземно море, след което поднесе цветя и пред мемориала "Вратата към Европа". Преди да отпътува обратно за Рим по-късно през деня той ще отслужи литургия.

Остров Лампедуза, разположен между Сицилия и Тунис, с население около 6000 души, от години е една от основните точки на път към Европа за мигранти, идващи от Африка.

Папа Франциск посети Лампедуза през 2013 г. при първото си пътуване като глава на Римокатолическата църква. Лъв ХІV, първият папа от САЩ, роден в Чикаго като Робърт Франсис Превост, е на посещение на острова в деня на 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на САЩ.

Той неведнъж е обръщал внимание на тежкото положение на мигрантите, включително при неотдавнашното си посещение на Канарските острови.

#почита #папа Лъв XIV #папа Франциск

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