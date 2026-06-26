БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 02:45 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв XIV: Войната никога не е благословена от Бога

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази
папа лъв xiv войната никога благословена бога
Снимка: БТА
Слушай новината

Войната "никога не е благословена от Бога", заяви папа Лъв XIV при откриването днес на среща на кардиналите от цял свят, като подчерта, че Католическата църква носи пророческо послание за мир към свят, опустошен от конфликти, предаде Асошиейтед прес.

Папата свика кардиналите на двудневната среща в отговор на тяхно искане да бъдат консултирани по-често, отколкото по време на 12-годишния понтификат на папа Франциск, който имаше склонност да управлява самостоятелно.

Кардиналите имат две основни задачи: да съветват папата, докато той е жив, а след смъртта му да изберат нов.

След първоначална сесия през януари, известна като консистория, американският папа покани кардиналите отново за втори кръг този уикенд. Дневният ред, който той определи за срещите при закрити врати, включва обсъждане на настоящата международна обстановка, неговата неотдавнашна енциклика за изкуствения интелект и усилията на църквата да се вслушва повече в нуждите на обикновените вярващи.

Първоначално дневният ред беше съставен така, че да обхване и други въпроси, включително напрежението около традиционната литургия на латински, която отдавна е източник на разединение в църквата. Литургията обаче беше изключена от дневния ред, тъй като въпросът ще достигне кулминация следващата седмица, когато отцепила се група традиционалисти-католици ще ръкоположи четирима нови епископи в нарушение на волята на Лъв XIV.

При откриването на сесията Светият отец призова кардиналите да го подкрепят в неговото служение.

Лъв XIV: "Имам нужда от вашата силна, ясна и публична подкрепа", каза той. "Трябва да се чувствам подкрепен от вас като от братя."

От кардиналите е поискано да не дават изявления пред медиите, докато са в Рим, и само встъпителните и заключителните думи на папата ще бъдат оповестени публично, уточнява АП.

По време на откриващата литургия днес папата подчерта това, което нарече Божието дело в защита на човешкото достойнство, справедливостта и върховенството на закона.

Лъв XIV: "Ето защо войната никога не е достойна за човечеството и никога не е била благословена от Бога. Защото, дори и да разполагаме с високотехнологични оръжия, Създателят ни е дарил разум и свободна воля, за да разрешаваме конфликтите като човешки същества, а не като зверове."

#папа Лъв XIV #война #кардинали #католическа църква

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
2
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде почивката излиза по-евтино?
3
България срещу Гърция: Плажните цени в Крайморие и Офринио - къде...
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море – анализ на пробите
4
Отново мазут по плажовете: Какво се излива в Черно море –...
Протест срещу бюджета в столицата
5
Протест срещу бюджета в столицата
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
6
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
5
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Европа

40-градусови жеги в Италия – властите обявиха червен код в много от големите градове
40-градусови жеги в Италия – властите обявиха червен код в много от големите градове
Самолет се разби във Франция, 11 души са загинали Самолет се разби във Франция, 11 души са загинали
Чете се за: 00:47 мин.
Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва
Чете се за: 01:35 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
Чете се за: 01:45 мин.
Как биотехнологиите могат до доведат до революция в здравеопазването? Как биотехнологиите могат до доведат до революция в здравеопазването?
Чете се за: 03:10 мин.
Жегата в Европа – дъжд разхлади Париж Жегата в Европа – дъжд разхлади Париж
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Самолет се разби във Франция, 11 души са загинали Самолет се разби във Франция, 11 души са загинали
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37° Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово 18-годишен шофьор е загинал при катастрофа в Смядово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
100 животни бяха спасени от голям пожар в стопански двор в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов с критика към бюджета на кабинета "Радев"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ