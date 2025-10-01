БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията

Милена Кирова от Милена Кирова
У нас
В законопроекта е предвидена възможност председателят на КЗК да създава експертни консултативни звена и работни групи

Народно събрание
Снимка: БГНЕС
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, внесени от ГЕРБ-СДС.

В законопроекта е предвидена възможност председателят на КЗК да създава експертни консултативни звена и работни групи. Целта на тези звена и групи е да подпомагат Комисията при икономически и правни анализи, включително като осигуряват информация за динамиката на пазарите.

Още от промените за антимонополния орган - предлага се създаването на обща забрана за нелоялни търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Предвижда се също възможност да бъдат включвани в работния екип външни специалисти. Въвежда се нова процедура, която стартира по искане на ответната страна в производството, която е готова да признае свое участие в картел.

Предвижда се промяна в санкциите - комисията ще може да наложи на купувач на селскостопански и хранителни продукти имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия оборот за предходната финансова година. Фиксираната до сега в закона горна граница на санкцията до 300 000 лева създава привилегировано положение на конкретна група стопански субекти спрямо останалите.

