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Парламентът разширява възможностите за работа в частната охрана

Николай Минков от Николай Минков
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Парламентът разширява възможностите за работа в частната охрана
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Разширява се кръгът на лицата, които могат да бъдат наемани по трудови правоотношения за извършване на охранителни дейности. Отпада изискването трудовият договор да бъде „основен“, което ще даде възможност на повече хора да работят допълнително в сферата на частната охрана. Това предвиждат промени в Закона за частната охранителна дейност, приети на първо четене от Народното събрание

В съществуващата правна уредба по закона, възложител по договор за „лична охрана“ може да бъде само физическо лице – управител или собственик на дружеството. С приетите промени и с добавянето на „юридическо лице“ ще се обхванат случаи, когато дружество се явява в качеството на „възложител“ по договор за лична охрана на управител, собственик, служител или друго служебно лице, срещу което има реална заплаха, като самото охранявано физическо лице няма финансовата възможност да поеме разходите за личната си охрана.

С измененията се включват управителите на търговски дружества и юридическите лица към категорията на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност.

С промените се изменя броят на членовете, служители на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност в съответствие с броя на упълномощените представители на сдруженията на лицата, извършващи частна охранителна дейност.

#частна охрана #Парламент

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