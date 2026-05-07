Първа училищна AI лаборатория отвори врати в София

Втора английска гимназия в София откри първата училищна лаборатория за изкуствен интелект в България.

Идеята на лабораторията е децата да се научат да използват ИИ разумно, етично и критично – не само за намиране на информация, а и за създаване на нови знания.

Новата лаборатория разполага с модерни компютри, интерактивни екрани и специален софтуер за обучение.На откриването ученици представиха и свой проект за соларна инсталация, разработен с помощта на работа в екип и нови технологии.

Според заместник-министъра на образованието Емилия Лазарова изкуственият интелект вече е част от живота, образованието и бъдещето на учениците.

По време на откриването беше подчертано, че учителите остават най-важни в обучението, а изкуственият интелект трябва да бъде помощник, а не заместител. Според експерти до 2030 година много професии ще се променят заради развитието на ИИ, а част от тях може да изчезнат.