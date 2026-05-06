България отбеляза Гергьовден и Деня на храбростта

България отбеляза Гергьовден – Деня на храбростта и празник на Българската армия. Тържествата в София започнаха с празничен водосвет и освещаване на бойните знамена пред Паметника на Незнайния воин.

Тази година нямаше военен парад, но в небето над столицата имаше въздушни демонстрации с военна авиация и хеликоптери.

В церемонията участваха представители на армията, държавни институции и много граждани, дошли да почетат празника.

Тържества и ритуали по случай Гергьовден се проведоха и в други градове в страната