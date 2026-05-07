Международният ден на радиото и телевизията: СЕМ посрещна студенти

По повод Международния ден на радиото и телевизията Съвет за електронни медии отвори врати за посетители.

Първи в ролята на „гости зад кулисите“ влязоха студенти от УНСС. Те се срещнаха с експерти и членове на регулатора и научиха как се следи съдържанието в медиите и какви са основните правила, които трябва да се спазват.

Председателят Габриела Наплатанова обясни, че подобни срещи помагат на младите хора да разберат как работят медиите и каква е ролята на СЕМ.

Студентите имаха възможност да задават въпроси и да се запознаят отблизо с предизвикателствата в медийната среда.