Патриарх Даниил отслужи литургия в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски" край село Скрино, община Бобошево.



Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи празнична литургия. На 19 октомври отбелязваме пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски в град Средец.

Село Скрино се счита за родното място на великия български светец св. Йоан Рилски.

В миналото там е имало малък параклис. На негово място днес се издига Руенската света обител "Св. Йоан Рилски".

Над манастира, навътре в гората, на около 10 минути пешеходен път, е разположена малка, засводена с каменен зид скална ниша, която местните хора почитат като първата отшелническа пещера на светеца.

Стотици миряни посетиха Руенския манастир и родното място на светеца - село Скрино.