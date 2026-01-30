БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Пеевски: Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Лидерът на ДПС сезира Инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към поредния убиец на пътя 

делян пеевски представи музей сглобката кабинета
Слушай новината

Лидерът на ДПС и председател на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски ще сезира Инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към шофьора убил лекар в катастрофата край Телиш. Това се посочва в позиция от партията.

За пореден път обществото е скандализирано от снизходителното отношение на съда към поредния убиец на пътя - решението на Окръжен съд Плевен да пусне Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро.

В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря.

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам. окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че до момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е отнемана заради употреба на алкохол.

"Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя и силната обществена необходимост за справедливост.

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол и оценка на интегритета на магистратите, постановили това решение", посочва Пеевски в позицията си.

#катастрофа край Телиш

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
4
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
5
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
6
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: У нас

Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк
Чете се за: 02:55 мин.
След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград
Чете се за: 02:07 мин.
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
Чете се за: 05:30 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
С вяра в сърцето: Историята на отец Емануил, който се отказа от...
Чете се за: 04:32 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ