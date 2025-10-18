Перфектен дебют за Симеон Николов в първенството на Русия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разпределителят на националния отбор на България започна като титуляр в отбора на Пламен Константинов и асистента му Андрей Жеков.

Симеон Николов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов започна с неговия Локомотив Новосибирск с чиста победа при гостуването на Кузбас Кемерово - 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в препълнената зала.

По-малкият от братята Николови започна като титулярен разпределител в отбора на Пламен Константинов и асистента му Андрей Жеков. Българинът осигури разнообразна игра за тима си, като направи и една от запазените си точки при изненадваща атака през центъра и забиване на топката. Националът направи и ас за 7:3 за Локомотив в третия гейм.

Във втория кръг Локомотив Новосибирск ще изиграе първия си домакински мач в сряда, 22 октомври, срещу Динамо-Урал.

