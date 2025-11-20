Петър Мицин и Ема Димитрова печелят ключови дистанции на държавното първенство в Бургас

Петър Мицин спечели надпреварата на 1500 метра свободен стил при мъжете на Държавното първенство по плуване в 25-метров басейн, което стартира в „Парк Арена ОЗК“ в Бургас. Националният рекордьор финишира за 15:32.18 минути и така записа първата си титла на шампионата.

Зад него се нареди Калоян Драгнев от „Пловдив 2019“, който изостана с малко над пет секунди. Третото място остана за Мартин Юсев от „Младост 91“. Драгнев стана и шампион при юношите старша възраст, а Олег Миланов от „Олимп“ беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 минути.

При жените Ема Димитрова от клуб ВСИ спечели златото на 800 метра свободен стил. Само на 14 години, тя завърши за 9:05.71 минути и така грабна титлата и при девойките младша възраст. След нея се класираха Яна Ангелова от „Вихрен“ и Лора Шаранкова от „Пловдив 2019“. Шаранкова даде и най-доброто време при девойките старша възраст – 9:10.91 минути.

Първенството в Бургас продължава до неделя и обещава още оспорвани стартове.



