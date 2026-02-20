Пети финал за България от европейското първенство по стрелба с лък в Пловдив

Младежи Гол Лък се класираха за финала на европейското първенство по стрелба с лък в зала, което се провежда в зала "Колодрума" Пловдив.

След оспорван полуфинал срещу представителите на неутралните атлети, Дара-Мария Вълова и Кристиян Илиев победиха с 5:3 (31:31, 26:30, 32:24, 30:28)

Българите ще се изправят срещу отбора на Италия на 20 февруари от 9:40 в борбата за титлата при младежи гол лък.

Така в двата дни с финали от европейското първенство по стрелба с лък, България ще има шанс да спечели 5 медала.

В петък 20 февруари, два от отборите на България са в мачовете за златото. Младежи смесен отбор (Дара-Мария Вълова, Кристиян Илиев) срещу Италия на 20 февруари от 9:40 ч. Жени Компаунд (Дениза Величкова, Калинка Иванова, Мария Добрева) срещу Италия на 20 февруари от 15:30.

В събота 21 февруари, имаме трима представители в мачовете за медалите в индивидуалните дисциплини. Дара-Мария Вълова ще спори за титлата срещу великобританката Иви Файнегън от 10:45. Кристиян Илиев ще се изправи срещу представителя на Исландия, Белдур Фрейр Арнасон в мач за бронзовия медал от 11:00. Настоящият европейски шампион в зала, Иван Банчев, ще има възможност да спечели нов медал от европейско първенство в мач срещу Федерико Музолези от Италия, който ще се започне в 17:40.

Входът за зрители в зала "Колодрума" е свободен.